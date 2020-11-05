Вибори у США: Трамп вимагає зупинити підрахунок голосів

Президент США Дональд Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на президентських виборах. Наразі він близький до програшу Джо Байдену.

Як передає Укрінформ, свій заклик Трамп написав у Твіттері.

«Зупинити підрахунок!», - написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.

Фото: The White House