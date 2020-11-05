Вибори у США: Трамп вимагає зупинити підрахунок голосів
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на президентських виборах. Наразі він близький до програшу Джо Байдену.
Як передає Укрінформ, свій заклик Трамп написав у Твіттері.
«Зупинити підрахунок!», - написав Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.
Зараз відбувається підрахунок голосів.
Наразі у Байдена 264 голоси виборників з 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.
Фото: The White House