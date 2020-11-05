Незалежно від результатів виборів, Україна розвиватиме зі США стратегічне партнерство - Кулеба

Незалежно від результатів президентських виборів у Сполучених Штатах Америки Україна буде успішно розвивати стратегічне партнерство зі США.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 5 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Попри те, що зараз дуже багато різних коментарів, прогнозів про те, якими будуть відносини США з Україною після перемоги того чи іншого кандидата, я хочу висловити офіційну нашу позицію, яка полягає в тому, що, який би вибір не зробив американський народ, ми будемо успішно розвивати стратегічне партнерство між США і Україною”, - сказав міністр.

За його словами, підтримка України у США базується не на персоналіях, а на системній підтримці в обох американських партіях — як Демократичній, так і Республіканській.

“Будуть візити, будуть нові динамічні контакти, будуть нові амбітні проєкти. Ніхто і ніщо не зможе зупинити розвиток наших відносин і підтримку територіальної цілісності України та нашої боротьби з російською агресією”, - запевнив Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Зараз відбувається підрахунок голосів.

Наразі у Байдена 264 голоси виборників із 270, необхідних для перемоги на виборах, у чинного президента Дональда Трампа – 214.