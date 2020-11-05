До парламенту США уперше обрано етнічну українку

Американська політикиня українського походження Вікторія Спартц була обрана до Палати представників США від 5 округу штату Індіана на виборах, що відбулися 3 листопада.

Про це повідомляє Uapost.us, передає Укрінформ.

«На нинішніх виборах Спартц було обрано як конгресвумен Палати представників США від 5 округу штату Індана. Перша українка за походження балотувалася від Республіканської партії та випередила свою найближчу суперницю демократку Крістіну Хейл на 6 відсотків. За Спартц проголосувало 187 тисяч виборців, проте цифра точно буде змінюватися, адже підраховано 89% протоколів (станом на 4 листопада – ред.)», - зазначається в повідомленні.

Як зазначається, Вікторія Спартц — американська політикиня українського походження, сенатор Конгресу штату Індіана від міста Ноблесвілл, округ Гамільтон.

Народилася 1 жовтня 1978 у місті Носівка Чернігівської області. Отримала вищу економічну освіту в Україні, з 2000 року живе в США.

У 2017 вона замінила на посаді в Конгресі штату Індіана 72-річного сенатора Люка Кенлі, який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, у тому числі Дена Шмідта, що раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меґан Уайлз, президента Ради міста Ноблсвіль, чию кандидатуру підтримував сам Кенлі.

Коментуючи свою перемогу, Спартц у Фейсбуці подякувала тим, хто її підтримав. «Ми перемогли в 5-му окрузі Конгресу штату Індіана, і я ніколи б не досягла цього без вас! Я дуже вшанована і збентежена довірою, яку мені висловили люди 5-го округу штату Індіана. Хочу подякувати своєму чоловікові Джейсону, дочкам, родині, друзям та всім вам, хто підтримав нашу кампанію та проголосував за мене», - зазначила Спартц.

У діаспорі в Сполучених Штатах відреагували на перемогу Спартц. Зокрема, з обранням до парламенту політикиню привітали в Українсько-американській координаційній раді (Ukrainian American Coordinating Council, UACC).

«Ми вітаємо Вікторію з перемогою і бажаємо натхненно та сумлінно захищати права всіх американців... і не забувати про Україну», - зазначається на Фейсбук-сторінці UACC - непартійної неприбуткової національна парасольова організація, що об'єднує багато українсько-американських організацій, представляючи інтереси понад 1 000 000 американців українського походження.

Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулися загальні вибори, які глибоко розділили американське суспільство.

Акції протесту виникли у деяких американських містах у зв’язку зі все більшою напругою в ході визначення підсумків виборів у ключових штатах.

За попередніми підрахунками голосів і прогнозами, Джо Байден здобуває 264 з 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Тим часом штаб Дональда Трампа намагається через судові позови завадити підрахунку голосів, що надійшли поштою в кількох ключових штатах.

Фото: uapost.us, Victoria Spartz в Фейсбуці