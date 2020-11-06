«Зберігайте спокій» - Байден заявив про свою неминучу перемогу

Джо Байден заявив, що не має сумнівів у своїй перемозі на виборах та закликав американців утриматися від протестів, доки не будуть підраховані всі голоси.

Про це Байден заявив під час виступу у місті Вілмінгтоні, штат Делавер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми не сумніваємось, що коли підрахунок буде завершений, сенатор Гарріс і я будемо оголошені переможцями", - зазначив Байден.

Кандидат від демократів наголосив, що впевнений в успіхові своєї кампанії, хоча у ключових штатах ще триває підрахунок голосів.

"Зберігайте спокій. Підрахунок невдовзі завершиться, і ми будемо знати все дуже скоро", - додав Байден.

Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у шести штатах.