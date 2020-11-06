Трамп закликає Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів

Діючий президент США та кандидат на другий термін на цій посаді Дональд Трамп невдоволений порушеннями під час проведення голосування на виборах та підрахунку голосів, тож закликав втрутитися Верховний суд США.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав на своїй сторінці у Твіттері.

"Я легко виграю пост президента США відповідно до підсумків законного голосування. Спостерігачам не дозволялося, в будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, повинні бути визнані незаконними голосами. Верховний суд США повинен вирішити!", - написав Дональд Трамп.

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах: у чинного президента Дональда Трампа на цей час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.

Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.

Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії в тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.

Фото: The White House