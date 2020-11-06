Трамп закликає Верховний суд США втрутитися у підрахунок голосів
Як передає Укрінформ, про це Трамп написав на своїй сторінці у Твіттері.
"Я легко виграю пост президента США відповідно до підсумків законного голосування. Спостерігачам не дозволялося, в будь-якій формі, виконувати свою роботу, і тому голоси, прийняті протягом цього періоду, повинні бути визнані незаконними голосами. Верховний суд США повинен вирішити!", - написав Дональд Трамп.
У США триває підрахунок голосів на президентських виборах: у чинного президента Дональда Трампа на цей час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.
Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.
Глава Білого дому звинуватив представників Демпартії в тому, що вони намагаються позбавити його перемоги на виборах за допомогою фальшивих голосів.
Фото: The White House