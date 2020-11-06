Пошта США не доставила вчасно понад 150 тисяч виборчих бюлетенів – Bloomberg

Американська поштова служба (USPS) не змогла доставити понад 150 тисяч бюлетенів на виборчі дільниці до закінчення голосування на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, відповідні документи відомство надало суду, повідомляє Bloomberg.

Дані, які окружний суддя у Вашингтоні Еммет Салліван наказав вказати, свідчать про те, що понад 150 тис. бюлетенів для розсилки поштою були доставлені виборчим органам по всій країні 4 листопада - через день після виборів, що в деяких штатах запізно для підрахунку. В залежності від законів того чи іншого штату доставлені пізніше дня виборів бюлетені можуть бути або зараховані, або визнані недійсними.

Зазначається, що Поштова служба США направила в четвер до суду заяву, в якій визнала, що понад 4 250 бюлетенів для голосування поштою у Пенсильванії та Північній Кароліні, можливо, зникли.

Цілком імовірно, що бюлетені були доставлені, але працівники пропустили остаточну процедуру сканування конвертів, щоб пришвидшити доставку за рішенням суду, заявила USPS.

Водночас у Поштовій службі зазначили, що понад 97% бюлетенів все ж таки були доставлені вчасно.

Видання пише, що точна кількість бюлетенів, які не були підраховані, оскільки прибули із запізненням, поки невідома, і, можливо, ніколи не буде визначена.

Ця цифра ілюструє, чому так багато американських штатів наполягають на продовженні терміну прийому бюлетенів, що надійшли поштою. Це, в свою чергу, пише видання, підриває твердження чинного президента США Дональда Трампа про те, що будь-які бюлетені, що надійшли після виборів, є підробленими.

Як повідомляв Укрінформ, у США 3 листопада відбулося голосування на виборах президента.

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах. За попередніми даними телеканалу Fox News, у чинного президента Дональда Трампа на даний час 214 голосів, у його суперника Джо Байдена - 264 голоси із 270 необхідних.

Фото: Ryan Collerd / Bloomberg