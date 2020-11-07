Байден переміг на президентських виборах у США - ЗМІ

Кандидат від Демократичної партії США Джо Байден перемагає на виборах глави Білого дому та стане 46-м президентом США.

Про це йдеться в повідомленнях американських ЗМІ в той час, як підрахунок голосів триває в шести ключових американських штатах, передає Укрінформ.

"Джо Байден стане 46-м президентом США, за прогнозом CNN, після перемоги в штаті, де він народився (штаті Пенсильванія – ред.), що забезпечує йому понад 270 голосів виборців, необхідних для перемоги", - повідомляє CNN.

При цьому зазначається, що Пенсильванія дає кандидату від демократів, який уже має 253 вибірника, ще 20 голосів. Таким чином, Байден уже на нинішньому етапі має 273 вибірника.

Водночас комісія в Пенсильванії ще офіційно не оголосила остаточних результатів підрахунку голосів. Наразі опрацьовано 98% бюлетенів, Байден випереджає Трампа на понад 34,4 тис. голосів.

Американське інформагентство АР також заявляє про перемогу Байдена.

"Демократ Джо Байден переміг президента Дональда Трампа, щоб стати 46-м президентом США в суботу, позиціонуючи себе на чолі держави, охопленої історичною пандемією та набором економічних та соціальних негараздів", - зазначається в повідомленні.

Тим часом, штаб президента Трампа має наміри оскаржити результати голосів у Пенсильванії через суди. Тим не менше, Байден веде з упевненим відривом у штатах Джорджія, Аризона, Невада, що в будь-якому разі дає йому впевненість у перемозі.