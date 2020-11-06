У Байдена заявили, що видворять Трампа з Білого дому – якщо той не визнає поразки

У виборчому штабі Джо Байдена заявили, що Дональда Трампа можуть примусово видворити з Білого дому, якщо він не визнає результатів виборів.

Така заява з'явилася на тлі повідомлень, що Трамп не планує визнавати поразки на виборах, передає Укрінформ з посиланням на Business Insider.

"Як ми сказали 19 липня, на цих виборах рішення приймає американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатний вивести порушників з Білого дому", - заявив Ендрю Бейтс, речник штабу Байдена.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада у США відбулися вибори президента, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів низки штатів, а також органів місцевої влади.

Наразі відбувається підрахунок голосів.