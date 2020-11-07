Байден заявив, що розраховує на «приголомшливу перемогу»

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що очікує отримати приголомшливу перемогу на нинішніх виборах над чинним президентом Дональдом Трампом, зібравши понад 300 голосів вибірників.

Про це демократ сказав під час виступу в Делавері в ніч проти суботи, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми поки що не маємо остаточного оголошення про перемогу, однак цифри говорять нам, що вона очевидна", - заявив кандидат від Демократичної партії.

При цьому він підкреслив, що лише за останню добу підрахунок голосів засвідчив його сталу перевагу в штатах Джорджія, Пенсильванія, Аризона й Невада.

"Ми на шляху до того, щоби отримати понад 300 голосів вибірників", - наголосив Джо Байден. Для перемоги на виборах президента кандидатові достатньо мати на своєму боці 270 вибірників.

Демократ також зауважив, що суттєво переважає за підрахунками в загальнонаціональному вимірі. "Ми переможемо у цих перегонах з переважною більшістю голосів, і нація за нами", - наголосив кандидат у президенти США.

Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах триває обробка бюлетенів після голосувань на виборах глави Білого дому. Станом на 23.30 за Вашингтоном, підрахунок голосів продовжується в шести американських штатах. При цьому, за Джо Байдена нараховано голосів понад 74,3 млн американців, за Дональда Трампа – більше 70,2 млн громадян США.