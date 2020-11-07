Байден заявив, що розраховує на «приголомшливу перемогу»
Про це демократ сказав під час виступу в Делавері в ніч проти суботи, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Ми поки що не маємо остаточного оголошення про перемогу, однак цифри говорять нам, що вона очевидна", - заявив кандидат від Демократичної партії.
При цьому він підкреслив, що лише за останню добу підрахунок голосів засвідчив його сталу перевагу в штатах Джорджія, Пенсильванія, Аризона й Невада.
"Ми на шляху до того, щоби отримати понад 300 голосів вибірників", - наголосив Джо Байден. Для перемоги на виборах президента кандидатові достатньо мати на своєму боці 270 вибірників.
Демократ також зауважив, що суттєво переважає за підрахунками в загальнонаціональному вимірі. "Ми переможемо у цих перегонах з переважною більшістю голосів, і нація за нами", - наголосив кандидат у президенти США.
Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах триває обробка бюлетенів після голосувань на виборах глави Білого дому. Станом на 23.30 за Вашингтоном, підрахунок голосів продовжується в шести американських штатах. При цьому, за Джо Байдена нараховано голосів понад 74,3 млн американців, за Дональда Трампа – більше 70,2 млн громадян США.