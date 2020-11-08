Республіканці оскаржили результати в Арізоні - хочуть ручної перевірки бюлетенів

Республіканська партія штату Арізона та Республіканський національний комітет подали позов до суду округу Мерикоп через голосування у штаті Арізона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Позивачі стверджують, що під час підрахунку голосів в окрузі співробітники виборчих дільниць не врахували "вирішальні" голоси.

Республіканці у своєму позові посилаються на заяви кількох спостерігачів та двох виборців, які стверджують, що проблема з машинами для голосування призвела до відхилення частини голосів.

Прихильники президента Дональда Трампа хочуть ручної перевірки бюлетенів, які виборці подали особисто. Вони також просять суд заборонити підтвердження результатів голосування до завершення перевірки.

Державний секретар штату Арізона Кеті Гоббс назвала позов республіканців "тактичною затримкою" та заявила, що представники штабу Дональда Трампа "хапаються за соломинку".

Як відомо, низка провідних світових ЗМІ 7 листопада назвала Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС. Чинний президент Трамп наразі не визнав своєї поразки.

Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.

фото: The White House