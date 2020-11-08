Меланія Трамп зібралася подати на розлучення

Дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів у США, на яких він зазнав поразки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Видання, посилаючись на колишню помічницю родини Трамп Омаросу Маніголт-Ньюман, стверджує, що Меланія давно замислювалася про розлучення та чекала, поки американський лідер залишить свою посаду. За словами помічниці, якби Меланія вчинила опір у відповідь на крайнє приниження і пішла, поки Трамп перебував при владі, він знайшов би спосіб її покарати.

Інша помічниця родини, Стефані Волкофф, своєю чергою, розповіла, що всі 15 років їхнього шлюбу фактично були "угодою", й подружжя навіть спало в окремих кімнатах Білого дому.

Водночас Меланія Трамп завжди стверджувала, що у них з Дональдом прекрасні відносини. Однак американські журналісти припускають, що такі заяви вона була змушена робити через укладений шлюбний контракт.

Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.