Меланія Трамп повідомила, що також вже вилікувалась від COVID-19

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що після захворюванням на COVID-19, виявлене на початку цього місяця, вона повністю одужала та отримала негативний результат тестування на наявність коронавірусу.

Про це йдеться в її заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Рада повідомити, що отримала негативний тест і сподіваюся повернутися до своїх обов’язків якомога швидше", - зауважила перша леді.

Вона зазначила, що їхній син, Беррон Трамп також перехворів на COVID-19.

"На щастя, він виявився сильним підлітком, і симптоми у нього не проявилися",- зазначила дружина президента, додавши, що згодом і Беррон отримав негативний тест.

Вона ще раз висловила радість, що вони всі троє – разом з президентом Трампом – "пройшли через це одночасно".

Як повідомляв Укрінформ, про захворювання президента США Дональда Трампа та його дружини стало відомо в ніч проти 2 жовтня. Після цього президент отримував лікування в Національному військовому центрі імені Уолтера Ріда, а родина президента перебувала на ізоляції в Білому домі.