Трамп запевняє, що почувається сильним і готовий «всіх розцілувати»

Президент США Дональд Трамп повернувся до передвиборчих мітингів у понеділок вперше з того часу, як у нього був підтверджений діагноз COVID-19, і заявив, що після одужання почувається «сильним».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ Трампа на мітингу просто неба у Сенфорді, що в штаті Флорида.

«Я пройшов через це. Медики кажуть, що в мене імунітет. Я почуваюся таким сильним. Я поцілую всіх у цій аудиторії. Я поцілую хлопців і красивих жінок, я всіх міцно розцілую», - додав президент США під час свого годинної промови.

Варто зазначити, що Трамп прибув на цей мітинг, який є першим із 6 запланованих на цей тиждень, без захисної маски.

Він звернувся до тисяч прихильників, більшість з яких були теж без захисних масок, неодноразово розповідаючи про своє одужання від коронавірусу.

Як відомо, критики з Демократичної партії часто звинувачують Трампа в тому, що він не закликає своїх прихильників і співробітників Білого дому носити захисні маски і дотримуватися принципів соціального дистанціювання. Щонайменше 11 близьких соратників та помічників Трампа заразилися коронавірусом.

Цей же мітинг Трампа у Флориді відбувся через кілька годин після того, як Білий дім заявив, що у нього негативний результат на COVID-19, і що він не заразний для інших.

Як повідомлося, про зараження коронавірусом Дональда Трампа стало відомо 2 жовтня. Впродовж трьох днів він проходив інтенсивну терапію в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда, де отримував експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, а також стероїди, вітаміни та супутні препарати. Минулого четверга медики заявили про завершення лікування президента США, і вже в суботу він зібрав перший виборчий мітинг перед Білим домом.

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