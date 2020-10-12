Твіттер застеріг: пост Трампа про COVID-19 може зашкодити
Таким чином Твіттер позначив допис Трампа про одужання після зараження коронавірусом, передає Укрінформ.
"Отримав учора повний відбій від лікарів Білого дому. Це означає, що я не можу знову їм заразитися (імунітет), і не можу його передати", - написав президент США.
A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020
Це повідомлення супроводжується позначкою про те, що воно порушує правила стосовно інформації про COVID-19, яка вводить в оману і може бути потенційно шкідливою.
Проте уточнюється, що Твіттер зважив за можливе «в громадських інтересах» залишити цей запис доступним.
Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що набув імунітету до коронавірусу й готовий повернутися до передвиборної кампанії.
Президент США заявив про позитивний тест на коронавірус у ніч на 3 жовтня. Потім протягом декількох днів він проходив інтенсивну терапію із застосуванням експериментальних ліків у військовому госпіталі Волтер Рід.
Фото: The White House