Твіттер застеріг: пост Трампа про COVID-19 може зашкодити

Адміністрація Твіттеру вказала, що один з останніх записів президента США Дональда Трампа порушує правила цієї соцмережі.

Таким чином Твіттер позначив допис Трампа про одужання після зараження коронавірусом, передає Укрінформ.

"Отримав учора повний відбій від лікарів Білого дому. Це означає, що я не можу знову їм заразитися (імунітет), і не можу його передати", - написав президент США.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

Це повідомлення супроводжується позначкою про те, що воно порушує правила стосовно ​​інформації про COVID-19, яка вводить в оману і може бути потенційно шкідливою.

Проте уточнюється, що Твіттер зважив за можливе «в громадських інтересах» залишити цей запис доступним.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що набув імунітету до коронавірусу й готовий повернутися до передвиборної кампанії.

Президент США заявив про позитивний тест на коронавірус у ніч на 3 жовтня. Потім протягом декількох днів він проходив інтенсивну терапію із застосуванням експериментальних ліків у військовому госпіталі Волтер Рід.

Фото: The White House