Трамп заявив, що має імунітет до коронавірусу і готовий до першого мітингу
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що набув імунітету до коронавірусу і готовий повернутися до передвиборчої кампанії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.
"У мене є імунітет", - сказав Трамп.
Він заявив, що готовий організувати свій перший мітинг після одужання.
Як повідомлялося, президент США повідомив про позитивний тест на коронавірус в ніч проти 3 жовтня. Потім він був шпиіталізований та впродовж кількох днів проходив інтенсивну терапію з застосуванням експериментальних ліків у військовому шпиталі Волтер Рід.
Лікар президента Шон Конлі заявив 8 жовтня, що лікування Трампа завершене.