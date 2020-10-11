Трамп заявив, що має імунітет до коронавірусу і готовий до першого мітингу

Президент США Дональд Трамп заявив, що набув імунітету до коронавірусу і готовий повернутися до передвиборчої кампанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

"У мене є імунітет", - сказав Трамп.

Він заявив, що готовий організувати свій перший мітинг після одужання.

Як повідомлялося, президент США повідомив про позитивний тест на коронавірус в ніч проти 3 жовтня. Потім він був шпиіталізований та впродовж кількох днів проходив інтенсивну терапію з застосуванням експериментальних ліків у військовому шпиталі Волтер Рід.

Лікар президента Шон Конлі заявив 8 жовтня, що лікування Трампа завершене.