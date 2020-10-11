Лікар Трампа заявив, що президент США не заразний

Лікар президента США Шон Конлі заявив, що Дональд Трамп, у якого нещодавно був виявлений коронавірус, не несе небезпеки зараження для навколишніх.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на меморандум, оприлюднений Шоном Конлі.

«Я радий повідомити, що крім того, що президент відповідає критеріям для безпечного припинення ізоляції, ПЛР-тест на COVID, проведений цього ранку, демонструє, згідно визнаним нині стандартам, що він більше не становить ризику зараження для навколишніх», - указується в меморандумі.

Конлі додав, що у Трампа «понад 24 годин» не фіксується підвищена температура, і після діагностичних тестів «більше немає доказів активного розмноження вірусу».

Водночас він не уточнив, про які саме тести йдеться.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня у президента і першої леді США виявили коронавірус. Дональд Трамп провів три доби у військовому шпиталі, де отримував експериментальні лікувальні коктейлі.

7 жовтня Шон Конлі повідомив, що у Дональда Трампа відмінне самопочуття, а в його організмі виявлені антитіла до COVID-19.

Фото: The White House