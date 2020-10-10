Трамп готовий стати донором плазми крові для хворих на COVID-19

Американський президент Дональд Трамп заявив, що може стати донором плазми крові для інших пацієнтів після того, як пережив коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це передає канал Fox News.

«Поки ніхто не питав, але я готовий стати донором плазми крові для хворих на COVID-19. Якщо лікарі захочуть, щоб я це зробив, я це зроблю», - сказав Трамп, відповідаючи на запитання ведучого-журналіста Fox News про донорство.

Також Трамп додав, що під час лікування у військовому медичному центрі ім. Уолтера Ріда його турбувала втоми, а також відсутність звичного рівня енергії. Президент додав, що знаходився на лікуванні три з половиною дні. За словами Трампа, він хотів покинути госпіталь в перший день, проте, лікарі хотіли залишити його на лікуванні для більш тривалого спостереження.

За словами американського президента, днями він здав черговий тест на коронавірус, проте його результати поки не відомі.

Як повідомлялося, президент США повідомив про позитивний тест на коронавірус в ніч проти 3 жовтня. Він був госпіталізований і впродовж кількох днів проходив інтенсивну терапію із застосуванням експериментальних ліків у військовому шпиталі. В понеділок він повернувся до Білого дому.

Лікар президента Шон Конлі заявив у четвер, що лікування Дональда Трампа завершене, і висловив сподівання, що президент зможе повернутися вже цієї суботи до суспільного життя.

Фото: The White House