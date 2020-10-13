Лікар Трампа офіційно підтвердив: президент США не є джерелом COVID-19

Результати медичних тестів підтвердили, що президент США Дональд Трамп повністю вилікувався від COVID-19 та не є джерелом поширення коронавірусу.

Про це йдеться у доповіді лікаря президента Шона Конлі, оприлюдненій Білим домом, передає власний кореспондент Укрінформу.

"У відповідь на запит щодо результатів останніх тестів президента США на COVID-19 можу повідомити, що він мав негативний результат тестування протягом кількох днів поспіль",- зазначається в документі.

При цьому уточнюється, що паралельно проводилися інші клінічні та лабораторні дослідження, у тому числі на наявність вірусу в крові, а також на виявлення РНК-геному вірусу та ПЛР-тест. Результати засвідчили "відсутність наявної реплікації вірусу", вказав лікар Білого дому.

Як підкреслюється у звіті, "президент не є джерелом інфекції для інших".

Нагадаємо, про зараження коронавірусом Дональда Трампа стало відомо 2 жовтня. Впродовж трьох днів він проходив інтенсивну терапію в Національному військовому медичному центрі імені Уолтера Ріда, де отримував експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, а також стероїди, вітаміни та супутні препарати. Минулого четверга медики заявили про завершення лікування президента США, і вже в суботу він зібрав перший виборчий мітинг перед Білим домом.

Фото: The White House