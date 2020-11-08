У сім’ї Трампа пропонують йому визнати поразку – CNN

Зять та найближчий радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер запропонував йому визнати свою поразку на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, Кушнер звернувся до Трампа з пропозицією визнати поразку. Однак реакція Трампа наразі не відома.

"Я не заспокоюся, поки американський народ не отримає чесний підрахунок голосів, якого він заслуговує", - заявив напередодні Трамп.

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Заступниця керівника штабу Байдена Кейт Бедінгфілд заявила в суботу ввечері, що між Байденом та Трампом, або між представниками штабів кандидатів немає зв'язку щодо цього питання.

Як відомо, низка провідних світових ЗМІ 7 листопада назвала Байдена переможцем президентських виборів у США. Привітання Байден почав отримувати і від світових лідерів, керівників НАТО та ЄС. Чинний президент Трамп наразі не визнав своєї поразки.

Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.

Фото: DREW ANGERER / STAFF