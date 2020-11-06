Міністр оборони США написав заяву про звільнення - ЗМІ

Глава оборонного відомства Сполучених Штатів Марк Еспер підготував офіційний лист, у якому просить дати йому відставку з посади.

Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на джерела в оборонному відомстві, передає Укрінформ.

"Як поінформували троє чиновників, міністр оборони Марк Еспер підготував заяву про звільнення", - зазначається в публікації.

За традицією у США міністри нерідко пишуть заяви про відставку без вказання чіткої дати в період, коли формується перехідна адміністрація. Таким чином, глава держави може або звільнити їх, або залишити на посаді. Однак це відбувається, як правило, після визначення результатів виборів.

Утім, як зазначають джерела у Пентагоні, Еспер підготував свою заяву, оскільки є одним із тих, кого в будь-якому разі замінять після виборів.

Як повідомляв Укрінформ у США триває підрахунок голосів за підсумками президентських виборів, які відбулися 3 листопада.