Заступник міністра оборони США залишив посаду - ЗМІ

Заступник глави Міністерства оборони США з питань розвідки Джозеф Кернан залишив посаду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Зазначається, що наразі не відомо, чи подав Кернан у відставку або був звільнений із посади.

При цьому одне з джерел повідомило, що заступник міністра і раніше планував піти з посади після виборів, але його відхід було пришвидшено.

Кернан обіймав свою посаду з 2017 року.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада президент США Дональд Трамп звільнив главу оборонного відомства США Марка Еспера та призначив тимчасово виконувати обов'язки на цій посаді Крістофера Міллера, який очолював головне антитерористичне відомство США.

Читайте також: Конгрес США розширив санкції проти Nord Stream 2 в оборонному бюджеті

Джо Байден, який переміг на виборах 3 листопада, має стати 46-м президентом США. Він уже отримав привітання від багатьох світових лідерів. Чинний президент не визнав своєї поразки, заявляючи про фальсифікації. Штаб Трампа подав позов до федерального суду, аби завадити демократам офіційно затвердити перемогу Байдена у Пенсильванії.

Перехідна команда обраного президента Байдена розглядає можливість судового позову через зволікання з боку Управління загальних служб США (GSA) з визнанням його перемоги на виборах.