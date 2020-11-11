Конгрес США розширив санкції проти Nord Stream 2 в оборонному бюджеті

Законодавці обох палат Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Nord Stream 2 у проєкт оборонного бюджету США.

Про це агентству Bloomberg повідомили два джерела, передає Укрінформ.

"Санкції проти проєкту Газпрому "Північний потік - 2" будуть націлені на страхові та сертифікаційні компанії, що працюють з російськими суднами над завершенням проєкту", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що обмеження будуть включені до Закону про виділення коштів на національну оборону у 2021 році, який має бути ухвалений до кінця року. При цьому уточнюється, що Німеччина як союзна країна не підпадатиме під ці санкції.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт закону з оборонним бюджетом США затверджений обома палатами Конгресу та перебуває на стадії узгодження двох версій документа перед передачею остаточного варіанта на підпис президентові.