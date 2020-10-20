Вашингтон анонсував нові санкції проти Nord Stream 2

Державний департамент США оголосив про рішення розширити санкції проти структур, причетних до будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Під нові обмеження можуть потрапити компанії, котрі допомагають модернізувати або встановлювати обладнання на судна, що використовуються для укладання труб.

«Росія використовує свої трубопроводи для експорту енергоресурсів та створення національної та регіональної залежності від російських поставок енергоносіїв, використовуючи цю залежність з метою розширення свого політичного, економічного та військового впливу, ослаблення європейської безпеки та підриву національної безпеки та зовнішньополітичних інтересів США», - йдеться у повідомленні. У Держдепі також закликали Москву відмовитися від використання своїх енергоресурсів з метою тиску на інші країни.

Як повідомляв Укрінформ, обидві палати Конгресу США ухвалили проєкт закону про оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачили запровадження санкцій проти компаній, що братимуть участь у добудові газопроводу «Північний потік–2».

Європейський парламент 17 вересня абсолютною більшістю голосів затвердив резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, у якій вимагає, щоб ЄС якнайшвидше запровадив масштабні обмежувальні заходи та посилив наявні санкції проти РФ. У документі, окрім іншого, ідеться про необхідність зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2».