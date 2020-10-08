Nord Stream 2 ще можна заблокувати - глава МЗС Польщі

Будівництво газопроводу Nord Stream 2 ще можна заблокувати, адже цей проєкт ще не завершено.

На цьому в інтерв’ю Польському радіо 8 жовтня заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

“Це (блокування будівництва газопроводу – ред.) цілком можливе, оскільки проєкт ще незавершений”,- сказав Рау.

Він додав, що у цьому контексті найважливішим є розуміння, що якщо у таких фундаментальних питаннях як права людини і ставлення до громадянського суспільства Росії не можна довіряти, то їй також не можна довіряти і в економічних питаннях.

Як відомо, Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) оштрафувало Газпром на ще 29 мільярдів злотих (еквівалент 7,6 млрд євро) через відсутність співпраці в ході розслідування щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2. Окрім російської компанії, штраф отримали також компанії Engie Energy, Uniper, OMV, Shell та Wintershall. У відомстві також наголосили, що вказані компанії зобов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу Nord Stream 2.

Раніше у серпні Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) оштрафувало Газпром майже на 213 млн злотих (еквівалент 50 млн євро) через відсутність співпраці в ході розслідування щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

Покладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони набули чинності в грудні 2019 року.

Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.