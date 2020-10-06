Росія не має реальних підстав міняти українську ГТС на Nord Stream 2 — Коболєв

Росія не має реальних підстав міняти українську ГТС на Nord Stream 2 — Коболєв

Укрінформ
Замовлення російським "Газпромом" більших потужностей для транспортування газу українською ГТС може стати вагомим аргументом проти добудови "Північного потоку - 2".

Про це під час Українського енергетичного дня сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Газпром звернувся до української сторони, щоб збільшити зарезервовані обсяги транзиту, що є дуже позитивною ознакою. По-перше, українська сторона зможе добути більше прибутку в майбутньому, що означає більше доходів і більше податків, заплачених у бюджет держави. По-друге, це доводить, що російська позиція, відповідно до якої українську ГТС треба замінити на "Північний потік-2", є абсолютно неправдивою", - сказав Коболєв.

За його словами, і НАК "Нафтогаз України", і ТОВ "Оператор ГТС України" довели, що відповідають європейським правилам і є надійним партнером.

"Важливо це згадувати, коли відбуватимуться наступні дискусії щодо "Північного потоку - 2". Важливо це донести також до наших американських колег, що планують поширити санкції на всіх партнерів "Північного потоку - 2", - зазначив Коболєв.

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Як повідомлялось, на початку жовтня 2020 року рівень запасів газу в українських підземних сховищах сягнув 28 млрд кубометрів. Левову частку цих запасів створили приватні трейдери, що тримають свій газ у сховищах до зими. На думку Коболєва, це може привести до зниження ціни на газ узимку, однак може негативно вплинути на видобуток блакитного палива, адже газовидобуток відчуватиме тиск на ціноутворення.

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