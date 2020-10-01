Данія дала дозвіл на експлуатацію Nord Stream 2

Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію «Північного потоку-2» на шельфі країни при дотриманні низки умов, що забезпечують безпечну експлуатацію газопроводів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі на сайті регулятора.

Як зазначається, введення в експлуатацію газопроводу може бути здійснене лише тоді, коли хоча б одна з ліній трубопроводу була випробувана, верифікована і виконані всі відповідні умови, прописані в дозволі на будівництво і експлуатацію.

Дозвіл надається відповідно до розділу 2 виконавчого розпорядження номер 1520 від 15 грудня 2017 року про певні трубопровідні споруди в данських територіальних водах та на континентальному шельфі Данії та відповідно до Конвенції ООН з морського права. Відповідно до цього Данія зобов'язана дозволити будівництво та експлуатацію транзитних трубопроводів.

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Наголошується, що трубопровід на данському континентальному шельфі є частиною більшого проєкту, що складається з двох паралельних трубопроводів загальною протяжністю 1230 км для транспортування газу з Росії до Німеччини.

Газопровід починається в Росії, проходить через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходить на берег Німеччини.

Трубопровід дозволяє транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік. Влада Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії вже видала дозволи на цей проєкт, йдеться у заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, обидві палати Конгресу США ухвалили проєкт закону про оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачили введення санкцій проти компаній, що братимуть участь у добудові газопроводу "Північний потік–2". Проєкт закону має бути узгоджений між Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом США.

Європейський парламент 17 вересня абсолютною більшістю голосів затвердив резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, у якій вимагає, щоб ЄС якнайшвидше запровадив масштабні обмежувальні заходи та посилив наявні санкції проти Росії. У документі, окрім іншого, ідеться про необхідність зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2».