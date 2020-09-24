Литва закликає ЄС ввести нові санкції проти Росії і зупинити Nord Stream 2

Литовський парламент прийняв резолюцію про необхідність санкцій після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і важливості зупинки будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомляється на сайті Сейму, передає Укрінформ.

«Сейм ухвалив постанову про отруєння Олексія Навального і щодо газопроводу Nord Stream 2, підкресливши, що ситуація з демократією, загальновизнаними правами і свободами людини в РФ залишається критичною, і закликає ЄС прийняти і реалізувати механізм санкцій ЄС у сфері прав людини за типом так званого «Закону Магнітського», який включатиме список осіб і передбачати галузеві санкції проти режиму РФ», - йдеться в повідомленні.

У резолюції підкреслюється, що отруєння Навального хімічною паралізуючою речовиною, розробленою в російських лабораторіях і забороненою міжнародними договорами, ясно показало, що «Кремль не готовий змінити своє агресивне й цинічне ставлення по відношенню до політичної опозиції». І це зайвий раз нагадує про необхідність зупинити будівництво газопроводу Nord Stream 2.

За словами литовських депутатів, експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування агресивних зовнішньополітичних ініціатив Росії, в основному спрямованих проти країн Балтії та інших країн Центральної та Східної Європи.

«Газопровід Nord Stream 2 по дну Балтійського моря не має економічного підґрунтя, і є геополітичним проектом, який збільшить залежність Європи від природного газу з РФ», - йдеться в резолюції Сейму.

Там же є нагадування, що Росія часто використовувала газ для політичного й економічного тиску на країни, які залежали від російського газу. Nord Stream 2 також потенційно може бути використаний з цією метою. Тому Сейм закликає ФРН відмовитися від проєкту газопроводу Nord Stream 2 і закликає ЄС диверсифікувати джерела енергії і постачальників.

При цьому парламент Литви наголошує на необхідності продовження підтримки дисидентів, НПО та організацій громадянського суспільства в РФ, а також незалежних ЗМІ і журналістів.

Як уже повідомлялося, роботи зі спорудження газопроводу були призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

У Німеччині після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального почалася дискусія про майбутнє Nord Stream 2. Канцлер Ангела Меркель спочатку заявляла, що питання газопроводу та отруєння Навального не слід пов'язувати і трубопровід має бути добудований. 7 вересня вона заявила, що вже не виключає, що газопровід "Північний потік-2" може потрапити під санкції у зв'язку з отруєнням Навального.