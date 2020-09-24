Україна і Словаччина мають спільне бачення щодо ризиків Nord Stream 2 - Зеленський

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені приємно, що у нас спільне бачення щодо енергетичної безпеки Європи, де є згода в тому, що такі проєкти, як "Північний потік - 2", несуть далекосяжні ризики для Євросоюзу та його єдності", - сказав Зеленський.

Водночас Президент України подякував Словаччині за ключову роль у забезпеченні реверсних поставок газу в Україну, та розповів про домовленість зі словацькими партнерами максимально використовувати український транзитний потенціал, зокрема, про комбіновані перевезення "Азія-Європа".

Спільна пресконференція президентів України та Словаччини / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

"Наші країни - це важливий транспортний міст між Заходом і Сходом, і спільні позиції будуть міцнішими, якщо ми створимо мультимодальні логістичні центри з обробки вантажів на згаданому маршруті", - підкреслив глава Української держави.

Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андрей Долежал підписали меморандум про співробітництво в рамках “Економічного поясу Шовкового шляху”, який сприятиме реалізації проєкту зі створення в Україні та в Словаччині мультимодальних терміналів з обробки вантажів на цьому маршруті.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 24 вересня, перебуває з офіційним візитом у Словаччині.