Україна та Словаччина підписали угоду про відновлення роботи аеропорту "Ужгород"

Україна та Словаччина в рамках візиту Президента Володимира Зеленського до цієї країни підписали угоду про відновлення роботи аеропорту "Ужгород".

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері.

Це були непрості переговори, але я радий, що вони завершилися позитивно. Підписана угода, завдяки якій міжнародний аеропорт «Ужгород» зможе відновити функціонування. Я вдячний словацькій стороні за конструктивний підхід і гарну справу для наших країн і розвитку Закарпаття 🇺🇦✈️🇸🇰 pic.twitter.com/5GVJ0QpGLi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2020

Як зазначено на сайті Мінінфраструктури, це дозволить відновити повноцінне функціонування летовища та зв’язати Закарпатську область авіаційним сполученням з іншими регіонами України, а також із закордоном, повідомляє Укрінформ.

“У силу географічних та інших особливостей аеропорту “Ужгород”, який знаходиться практично на кордоні зі Словаччиною, відліт і захід на посадку літаків на летовищі неможливий без використання території цієї держави. Термін попередньої міжурядової угоди, який врегульовував дане питання, сплив, і ми наполегливо працювали разом зі словацькою стороною над поновленням домовленостей для повноцінного запуску аеропорту. Вдячні уряду Словацької Республіки за співпрацю і сподіваємося на плідну роботу надалі”, - прокоментував підписання угоди Криклій.

За його словами, підписання документу також сприятиме зміцненню взаємних двосторонніх відносин у сфері цивільної авіації між Україною та Словаччиною та в частині розширення можливостей міжнародних авіаперевезень. Також Криклій висловив сподівання на швидке завершення узгодження технічних питань, що стосуються реалізації угоди, та підписання сторонами імплементаційних протоколів у місячний термін.

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Угоду було парафовано обома країнами у ході переговорів у Києві 18 грудня минулого року. Документ враховує безпекові та оборонні аспекти, які випливають із членства Словаччини в НАТО, а також із факту, що спільний українсько-словацький кордон теж є зовнішнім кордоном Альянсу.

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Угода укладена на невизначений термін і набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення договірними сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання її чинності.

Підписання документу відбулося в рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Словацької Республіки.

Як повідомлялося, 10 червня уряд уповноважив міністра інфраструктури Владислава Криклія підписати цю угоду від української сторони.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba