Українці у Словаччині матимуть свою церкву – владика Степан Сус

Відтепер українці-греко-католики у Словаччині матимуть свою церкву.

Про це заявив голова ПМВ владика Степан Сус під час зустрічі зі старостою району Ламач у Братиславі Лукашем Баняцьким у рамках душпастирського візиту до Словацької Республіки, повідомляє інформаційний ресурс УГКЦ.

«З доброї волі старости району Ламач храм Святої Розалії буде переданий для потреб УГКЦ, української спільноти, яка буде тут молитися. І вже щонеділі і на свята молиться у стінах цієї святині. Для нас це справді особливий момент. Десятки тисяч українців у Словаччині віднині матимуть свою церкву», - зазначив владика Степан Сус.

Лукаш Баняцький зазначив, що готовий надати храм Святої Розалії в користування українській громаді та всіляко сприяти щодо налагодження сталого душпастирства у Братиславі. Владика Степан подякував за таку допомогу вірним УГКЦ.

Також сторони поспілкувалися про майбутнє відновлення храму Святої Розалії, який побудований ще в 1568 році.

У зустрічі також взяли участь секретар Апостольської нунціатури в Словаччині о. Андрій Євчук, вікарій для східних католиків в Австрії о. Юрій Коласа та секретар ПМВ о. Роман Ільницький.

Фото: news.ugcc.ua