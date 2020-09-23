Уряд схвалив низку законопроектів щодо розвитку Карпатського регіону

Уряд на засіданні 23 вересня розглянув і схвалив низку законопроектів щодо розвитку Карпатського регіону.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, йдеться про проєкти законів “Про приєднання до Протоколу про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат” і "Про ратифікацію поправки щодо нової статті 12bis до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат".

Як зазначається у пояснювальних записках до цих проєктів, приєднання до Протоколу про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості сприятиме комплексному управлінню земельними ресурсами, підвищенню якості життя, розвитку територіальних громад і збереженню природних ресурсів.

Крім того, ратифікація поправок до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат щодо нової статті 12bis “Зміна клімату” дозволить визначити узгоджені пріоритети та стратегічіні дії для здійснення у Карпатськомиу регіоні заходів з адаптації клімату.

Протокол про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості був розроблений за участю українських експертів, відкритий до підписання під час 5-ї Конференції договірних сторін Карпатської конвенції в м.Лілафюред (Угорщина) у жовтні 2017 року.

З 1 січня 2020 року він набрав чинності після ратифікації Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Чехією.

Карпатську конвенцію підписали міністри довкілля Карпатського регіону у 2003 році у м.Києві під час 5-ї Всеєвропейської міністерської конференції "Довкілля для Європи".