Туристичний бум у Карпатах спричинив потребу у збільшенні кількість готелів – РДА

На Прикарпатті, у Верховинському районі, фіксують туристичний бум. Як порівняти з серпнем 2019 року, туристів приїхало удвічі більше.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це представникам ЗМІ у Верховині розповів голова Верховинської РДА Василь Бровчук.

"Станом на 28 серпня туристів у нас дуже багато. У порівнянні з серпнем минулого року, туристів сьогодні удвічі більше. Так, на ці вихідні важко в нас було знайти вільні садиби. Тому вже будемо думати про збільшення їхньої мережі та залучення інвесторів, які б долучились до зведення невеликих хостелів та готелів для туристів", – повідомив Бровчук.

На його думку, такий туристичний бум на Верховинщині зумовлений тим, що через коронавірус більшість людей вирішили відпочивати в Україні, а не за кордоном. Не менш важливий і той факт, каже посадовець, що в районі майже всі дороги відремонтовані й у гарному стані.

"Цього року у нас зроблено багато якісних доріг і це впливає на розвиток туризму. Водночас до розвитку галузі активно долучаються не лише посадовці, але й молодіжні та громадські організації. На Верховинщині нині відпочивають гості і з Україні, і з інших країн. Цінова політика прийнятна. Люди хочуть їхати, відпочивати, а господарі приватних садиб стараються, щоб для людей було зручно, якісно і смачно", – зазначив Бровчук.

Він зауважив, що серед найбільш улюблених туристичних локацій Верховинщини гості називають вершини Чорногори та Чорний Черемош, де організовують рафтинг. Не меншу цікавість виявляють до релігійних храмів, зведених ще у 18 столітті, та до високогірних полонин, де виробляють сир та гуцульську бринзу так, як це робили предки кілька століть поспіль. У Верховинському районі налічують близько 60 високогірних полонин.