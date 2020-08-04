Туристичний бум у Карпатах: як замість відпочинку не опинитися в заторі

На під’їздах до популярних туристичних локацій у Карпатах вихідними утворилися затори через численних індивідуальних туристів на власних автомобілях.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор одного з місцевих туроператорів Ігор Губіліт на своїй сторінці у Facebook.

"Піком перевантаження туристичних об'єктів став цей тиждень на локаціях Синевир, Шипіт, водоспад Кам'янка, фортеця Тустань. Що цікаво, є місця в Карпатах, де туристів, як не було, так і нема. Дивно, але люди, маючи власне авто, можуть вибрати будь-яке місце, інформації греблю гати, але все одно більшість вибирає те, що всі", – написав Губіліт.

Він опублікував фото, зроблене в неділю, 2 серпня, дорогою до Синевиру. Тут можна побачили багато автомобілів, які стоять у черзі.

За словами Губіліта, наплив туристів на власних авто до популярних місць Карпат спостерігається ще з травня цього року. Натомість інфраструктура, яка досі мала справу переважно з великими туристичними групами на автобусах, виявилася не готовою до великої кількості приватних автомобілів, й на дорогах почали утворюватися затори.

Водночас представник ринку туристичних послуг нагадав, що лише на Львівщині є близько 50 одноденних маршрутів, на більшості з яких не зустрінеш туристів. "Будь ласка, вибирайте і їдьте, бо їхати всім одночасно на Синевир чи на водоспад Кам'янка немає сенсу, назвати відпочинком годинні стояння в чергах, щоб доїхати і виїхати, а також йти кілометри біля хаотично припаркованих машин і вдихати вихлопні гази – це явно не те, на що розраховують люди, плануючи подорож", – написав Губіліт.

Крім того, він нагадав, що вже, після послаблення карантинних обмежень, відновлені автобусні тури.

Фото: Надія Кугук