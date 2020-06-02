Нацпарк "Синевир" обмежив автомобільний рух до озера

У Національному природному парку "Синевир", що на Закарпатті, заборонили проїзд автомобілів до однойменного озера у вихідні та святкові дні.

Про це повідомляє адміністрація нацпарку на сторінці в Facebook.

"Національний природний парк "Синевир" інформує громадськість та туристів про те, що у вихідні та святкові дні проїзд транспорту до озера Синевир заборонено. Дістатися до Морського ока у ці дні можна буде лише пішки. Виняток становить транспорт поліції, медичної та пожежної безпеки, транспорт парку (у випадку службової необхідності), а також автомобілів, які перевозять осіб з інвалідністю, котрі не можуть пішки здолати шлях відстанню 1 км", – йдеться в повідомленні.

Також у нацпарку нагадали, що цьогоріч контрольно-пропускний пункт до озера Синевир встановлено на межі сільської ради і парку – на кількасот метрів вище старого. Саме звідти починається подорож до гірського озера. На КПП здійснюється пропуск до гірської водойми.

Крім того, адміністрація НПП звернула увагу туристів на необхідність дотримуватися певних вимог під час відвідування Синевиру. Так, заборонено засмічувати територію, купатися в озері, пошкоджувати природні об’єкти, розкладати намети та розпалювати вогнища у не відведених для цього місцях, викидати незагашені недокурки, рубати і пошкоджувати дерева, чагарники, руйнувати гнізда і нори, перебувати з вогнепальною зброєю, ловити рибу, пошкоджувати скульптурну композицію чи інші об’єкти.

Як повідомляв Укрінформ, раніше адміністрація Національного природного парку "Синевир" винесла питання заборони руху транспорту до озера Синевир у неділю і святкові дні на громадське обговорення. У нацпарку обіцяли проаналізувати висловлені думки, щоб ухвалити правильне рішення.