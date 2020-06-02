Нацпарк

Нацпарк "Синевир" обмежив автомобільний рух до озера

Укрінформ
У Національному природному парку "Синевир", що на Закарпатті, заборонили проїзд автомобілів до однойменного озера у вихідні та святкові дні.

Про це повідомляє адміністрація нацпарку на сторінці в Facebook

"Національний природний парк "Синевир" інформує громадськість та туристів про те, що у вихідні та святкові дні проїзд транспорту до озера Синевир заборонено. Дістатися до Морського ока у ці дні можна буде лише пішки. Виняток становить транспорт поліції, медичної та пожежної безпеки, транспорт парку (у випадку службової необхідності), а також автомобілів, які перевозять осіб з інвалідністю, котрі не можуть пішки здолати шлях відстанню 1 км", – йдеться в повідомленні.

Також у нацпарку нагадали, що цьогоріч контрольно-пропускний пункт до озера Синевир встановлено на межі сільської ради і парку – на кількасот метрів вище старого. Саме звідти починається подорож до гірського озера. На КПП здійснюється пропуск до гірської водойми.

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Крім того, адміністрація НПП звернула увагу туристів на необхідність дотримуватися певних вимог під час відвідування Синевиру. Так, заборонено засмічувати територію, купатися в озері, пошкоджувати природні об’єкти, розкладати намети та розпалювати вогнища у не відведених для цього місцях, викидати незагашені недокурки, рубати і пошкоджувати дерева, чагарники, руйнувати гнізда і нори, перебувати з вогнепальною зброєю, ловити рибу, пошкоджувати скульптурну композицію чи інші об’єкти.

Як повідомляв Укрінформ, раніше адміністрація Національного природного парку "Синевир" винесла питання заборони руху транспорту до озера Синевир у неділю і святкові дні на громадське обговорення. У нацпарку обіцяли проаналізувати висловлені думки, щоб ухвалити правильне рішення.

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