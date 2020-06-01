Пом’якшення карантину: як ведмеді "Домажиру" приймають гостей

У ведмежому притулку "Домажир", що розташований поблизу Львова, відкрили сезон для відвідувачів. Працюють тут за всіма карантинними протоколами.

Серед перших гостей – і фотокореспондент Укрінформу.

Ведмежий притулок "Домажир" / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Притулок після зими відкрили на початку березня та майже одразу закрили – через карантин. За час вимушеного закриття у "Домажирі" спорудили нові вольєри і вже до кінця червня тут зможуть прийняти нових клишоногих мешканців.

Охочі подивитися на ведмедів мають бути готові до нових правил відвідування, інформують на сторінці притулку в Facebook.

"Для Вашої безпеки, а також безпеки персоналу та тварин ведмежого притулку "Домажир" ми обмежуємо кількість осіб, які можуть одночасно перебувати на нашій території до 150. Наразі притулок можна відвідати лише за попереднім записом: +380 67 509 3058", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що відвідувачі мають бути в захисних масках, дотримуватися безпечної дистанції 1,5-2 м, пересуватися територією групами не більше 8 осіб. У місцевому кафе працюватимуть лише літні тераси, а за столиком може сидіти не більше 4 осіб. Дитячий майданчик та мотузковий парк будуть тимчасово зачинені.

Притулок працює щодня з 10:00 до 19:00. Понеділок – вихідний.