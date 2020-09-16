Урсула фон дер Ляєн пропонує створити європейський аналог "Акту Магнітського"

Єврокомісія виходить з ініціативою щодо створення європейського аналогу "Акту Магнітського" для боротьби з фактами порушення прав людини, та пропонує країнам-членам перейти від принципу консенсусу до правила кваліфікованої більшості.

Про це у середу, 16 вересня, у Брюсселі під час промови на пленарному засіданні Європейського Парламенту щодо стану Євросоюзу заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо завжди закликати до припинення порушень прав людини, коли б і де б вони не траплялися – стосується це Гонконгу або уйгурського населення. Але що нас стримує? Чому навіть прості заяви щодо цінностей ЄС затримуються, розмиваються або приносяться у жертву іншим мотивам? Коли країни-члени кажуть, що Європа є надто повільною, я раджу їм бути більш мужніми, і, нарешті, перейти до принципу кваліфікованої більшості під час голосування – хоча б у питаннях щодо прав людини та застосування санкцій", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що в Європі також існують проблеми, на кшталт проявів антисемітизму. Але такі випадки обговорюються публічно. Критика та спротив громадян таким тенденціям не лише є прийнятними у суспільстві, але й захищені законом. Це дає Європі можливість відстоювати власні принципи, чітко і швидко реагувати на порушення прав людини, незалежно від того, де вони трапляються – у Гонконзі, у Москві або у Мінську.

"Цей Парламент багато разів закликав до європейського "Акту Магнітського", - і я можу оголосити, що ми зараз виходимо з такою пропозицією. Ми маємо завершити оформлення нашого набору інструментів", - додала Президент Єврокомісії.

Як відомо, "Акт Магнітського" - закон США, який був ухвалений у 2012 році. Він передбачає санкції проти російських чиновників, причетних до політичних переслідувань, свавільних арештів, застосування тортур та інших порушень прав людини. Ухвалення цього законодавчого акту відбулося після загибелі у російській в’язниці російського адвоката Сергія Магнітського, який став об’єктом утисків і насильства за позицію у справі компанії "Hermitage Capital Management".