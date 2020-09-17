Європарламент ухвалив резолюції щодо Білорусі та Росії

Європарламент під час пленарного засідання в Брюсселі у четвер 17 вересня більшістю голосів ухвалив резолюції щодо ситуації в Білорусі після президентських виборів та щодо ситуації в Росії у зв’язку із отруєнням Олексія Навального.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на інформацію за підсумками голосування, що оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.

«Депутати закликали до нових президентських виборів в Білорусі, та закликали ЄС накласти санкції на президента Лукашенко та нападників, які стоять за отруєнням Олексія Навального», - йдеться у повідомленні.

За першу резолюцію по ситуації в Білорусі проголосували 574 депутати – за, 37 – проти, 82 – утрималися. Документ, серед іншого, визнає Координаційну Раду Білорусі «тимчасовим представництвом народу, що вимагає демократичних змін”. Водночас, у Європарламенті заявили про невизнання Олександра Лукашенка президентом Білорусі з 5 листопада, коли збігає термін його повноважень. Багато громадян Білорусі, зазначається в резолюції, вважають, що опозиційний лідер Світлана Тихановська перемогла на президентських виборах.

За другу резолюцію щодо ситуації в Росії «за» висловилися 532 депутати, 84 – проти, 72 – утрималися. Резолюція відзначає, що отруєння Олексія Навального бойовою отруйною речовиною є підставою вважати, що за цією атакою стоїть російська влада.

У прийнятому документі депутати закликали до негайного міжнародного розслідування за фактом отруєння Навального, а російську владу - повною мірою співпрацювати з таким розслідуванням.

Європарламент звертається до країн-членів ЄС - зайняти активну позицію у швидкому прийнятті обмежувальних заходів проти Росії у зв’язку із отруєнням та порушенням міжнародного законодавства, а також посилити санкції проти Росії, які вже існують.