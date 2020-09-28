Німеччина перевірятиме законність американських санкцій проти Nord Steam 2

Відповідні німецькі органи перевірятимуть законність санкцій США, пов’язаних з газопроводом «Північний Потік 2».

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, сказав 28 вересня на брифінгу в Берліні офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт.

«Уряд має серйозні сумніви щодо законності таких екстратеріотеріальних санкцій», - сказав Зайберт.

Так він прокоментував висновок експертів-економістів Бундестагу, в якому ті «не бачать явного порушення міжнародного права» в санкціях США проти німецьких компаній у зв'язку з будівництвом трубопроводу по дну Балтійського моря. Зайберт зазначив, що уряд «звісно буде тепер перевіряти» такий висновок.

«Міжнародне право мало що може протиставити прийняттю екстериторіальних санкцій», - йдеться у доповіді, частини якої наводить німецька преса.

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Як повідомлялося, США погрожують санкціями європейським компаніям, задіяним у будівництві газогону з Росії в Німеччину. Зокрема, в серпні американський Сенат заявив про можливі санкції операційним компаніям порту Мукран на острові Рюген, який вважається найважливішим перевалочним пунктом для завершення будівництва трубопроводу, яке було зупинено в грудні 2019 року через так само санкції США.

Федеральний уряд, а також Єврокомісія від початку відкидали екстериторіальні санкції як такі, що не йдуть проти міжнародного права.