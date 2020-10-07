Польща зобов'язала партнерів Газпрому розірвати угоди щодо Nord Stream 2

Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) оштрафувало Газпром на ще 29 мільярдів злотих (еквівалент 7,6 млрд євро) через відсутність співпраці в ході розслідування щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві голови UOKiK Томаша Хрустни на сайті регулятора.

«UOKiK оштрафував "Газпром" на 29 мільярдів злотих (еквівалент 7,6 млрд євро) та на 234 мільйонів злотих (еквівалент 61,4 млн євро) інші компанії , які брали участь у будівництві гапороводу, через відсутність співпраці в ході розслідування щодо Nord Stream 2», - йдеться у заяві.

Окрім російської компанії, штраф отримали також компанії Engie Energy, Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

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У відомстві також наголосили, що вказані компанії зобов'язані розірвати контракти, укладені на фінансування газопроводу Nord Stream 2.

«Діяльність шести компаній негативно вплинула на конкуренцію на ринку природного газу в Польщі - ринку, який має велике значення для всієї економіки та становища окремих домогосподарств. Запуск Nord Stream 2 загрожує безперервності поставок природного газу до Польщі», - резюмував Хрустни.

Раніше у серпні Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) оштрафувало Газпром майже на 213 млн злотих (еквівалент 50 млн євро) через відсутність співпраці в ході розслідування щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

Покладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони набули чинності в грудні 2019 року.

Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.