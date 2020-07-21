У Конгресі США схвалили розширення санкцій щодо Nord Stream 2

Палата представників Конгресу США схвалила поправку до оборонного бюджету, яка передбачає нові санкції щодо компаній, які допомагають Росії завершити будівництво спірного газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив конгресмен-респубілканець Світ Вормак у Твіттер.

«Росія намагається збудувати газопровід "Північний потік-2" для здійснення надмірного контролю над нашими європейськими союзниками та їхнім енергопостачанням. Мені приємно, що поправка до оборонного бюджету про санкціювання компаній, які беруть участь у його будівництві, щойно прийнята», - повідомив він.

Вормак додав, що Сполучені Штати повинні зупинити ворожу стратегію впливу президента РФ Володимира Путіна.

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Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.