Штати працюють над створенням коаліції проти Nord Stream 2 – Помпео

У Вашингтоні розцінюють російський газопровід "Північний потік–2" як реальну загрозу для незалежності й безпеки Європи, тому докладають зусиль для того, щоби створити міжнародну коаліцію проти цього проєкту.

Про це розповів у останньому інтерв'ю німецькому виданню Bild державний секретар США Майкл Помпео, передає Укрінформ.

"Сполучені Штати вважають, що трубопровід "Північний потік-2" реалізовує підтримку Росії, створює ризик для Європи, дозволяючи їй стати залежною від газу, який надходить з РФ, а також загрожує Україні", - зауважив державний секретар США.

Отже, підкреслив Помпео, американська сторона має сподівання, що трубопровід "Північний потік-2" залишиться незавершеним.

"Ми працюємо над тим, щоби створити коаліцію, яка запобігатиме цьому. Ми сподіваємось, що німецький уряд матиме таке саме бачення – чи то через те, що сталося з паном Навальним, чи через реальні наслідки для безпеки (Європи – ред.), які виникають внаслідок залежності від російського газу", - зауважив глава Держдепартаменту США.

Як повідомляв Укрінформ, обидві палати Конгресу США ухвалили проєкт закону про оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачили введення санкцій проти компаній, що братимуть участь у добудові газопроводу "Північний потік–2". Проєкт закону має бути узгоджений між Сенатом і Палатою представників та підписаний президентом США.