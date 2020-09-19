Навальний розповів, що не може тримати телефон, але вже ходить

Навальний розповів, що не може тримати телефон, але вже ходить

Укрінформ
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває в берлінській клініці "Шаріте", повідомив про прогрес відновлення після виходу з коми: поки не може тримати телефон і налити собі води, але вже почав ходити.

Як передає Укрінформ, про це Навальний написав у своєму другому з моменту виходу з коми пості в Інстаграмі.

«Усі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках непотрібний, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон, - справжня дурниця», - написав він.

Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

За словами російського опозиціонера, ще недавно він був не в змозі розмовляти і нікого не впізнавав: «Щоранку до мене приходив лікар і говорив: Олексій, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово. Це викликало у мене розпач, бо хоч я вже і розумів у цілому, що хоче лікар, але не розумів, де брати слова ».

Як зазначив водночас Навальний, це він описує вже пізній етап виходу з коми, який пам'ятає він сам.

Зараз Навальний вже може ходити. У нього тремтять ноги, коли він йде сходами, але проте він знає, що це сходи, і що можна пошукати ще й ліфт. «А раніше б просто тупо стояв і дивився», - зазначає він.

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Як повідомляв Укрінформ, Олексій Навальний перебуває в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака в лікарню в Омську з ознаками отруєння і в комі. Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи «Новічок". Зараз Навальний залишається під охороною німецької поліції в лікарні "Шаріте", де протягом декількох тижнів він перебував на апаратах підтримки життєдіяльності організму після отруєння. у вівторок він опублікував в Інстаграмі перше після отруєння повідомлення і розповів, що вже може дихати самостійно.
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