Навальний розповів, що не може тримати телефон, але вже ходить

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває в берлінській клініці "Шаріте", повідомив про прогрес відновлення після виходу з коми: поки не може тримати телефон і налити собі води, але вже почав ходити.

Як передає Укрінформ, про це Навальний написав у своєму другому з моменту виходу з коми пості в Інстаграмі.

«Усі поточні проблеми на кшталт того, що телефон в моїх руках непотрібний, як камінь, а налити собі водички перетворюється в цілий атракціон, - справжня дурниця», - написав він.

За словами російського опозиціонера, ще недавно він був не в змозі розмовляти і нікого не впізнавав: «Щоранку до мене приходив лікар і говорив: Олексій, я приніс дошку, давайте придумаємо, яке на ній написати слово. Це викликало у мене розпач, бо хоч я вже і розумів у цілому, що хоче лікар, але не розумів, де брати слова ».

Як зазначив водночас Навальний, це він описує вже пізній етап виходу з коми, який пам'ятає він сам.

Зараз Навальний вже може ходити. У нього тремтять ноги, коли він йде сходами, але проте він знає, що це сходи, і що можна пошукати ще й ліфт. «А раніше б просто тупо стояв і дивився», - зазначає він.

Як повідомляв Укрінформ, Олексій Навальний перебуває в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака в лікарню в Омську з ознаками отруєння і в комі. Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи «Новічок". Зараз Навальний залишається під охороною німецької поліції в лікарні "Шаріте", де протягом декількох тижнів він перебував на апаратах підтримки життєдіяльності організму після отруєння. у вівторок він опублікував в Інстаграмі перше після отруєння повідомлення і розповів, що вже може дихати самостійно.