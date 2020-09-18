У Берліні не коментують ситуацію з пляшкою, з якої пив Навальний

У Берліні не коментують ситуацію з пляшкою, на якій, за твердженнями команди російського опозиціонера Олексія Навального, було виявлено сліди речовини з серії «Новічок», та не підтверджують, що та знаходиться в Німеччині.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, сказав у п’ятницю, 18 вересня, на брифінгу офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт.

Речник зазначив, що в уряді взяли до уваги відео, розповсюджено командою Навального, і порадив з усіма питаннями звертатися саме до них.

Зайберт не виключив, що ситуація з Навальним буде обговорюватися лідерами на Раді ЄС наступного тижня, хоча ця тема не значиться в порядку денному, який він анонсував.

Що стосується санкцій з зв’язку з отруєнням опозиціонера, то країни ЄС досі перебувають в стадії консультацій, сказав речник уряду ФРН.

Тим часом Мінюст ФРН продовжує перевіряти другий запит Генпрокуратури РФ від 14 вересня щодо правової допомоги у розслідуванні. Цей запит поки не передано берлінській земельній прокуратурі, яка має займатися цим питанням.

Зайберт учергове закликав Росію прояснити ситуацію.

Як повідомлялося, команда Навального виклала 17 вересня відео, в якому розповіла, що знайшла в номері готелю, звідки Навальний поїхав в аеропорт, пляшку від води. Її, нібито, було передано літаком, який доставив Навального 22 серпня в Німеччину, і експерти знайшли на цій пляшці залишки бойової речовини.

Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Два дні він перебував у лікарні Омська в комі, після чого через намагання рідних був доставлений в берлінську клініку Шаріте.