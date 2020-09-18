Ввести мораторій на добудову Nord Stream 2 буде простіше, ніж зупинити проєкт - євродепутат

Досягти домовленості між країнами-членами ЄС про введення мораторію на добудову газопроводу «Північний Потік 2» через справу Навального буде простіше, ніж добитися повної відмови від проєкту.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловила депутат Європейського Парламенту від Німеччини Віола фон Крамон.

«Наразі в колі країн-членів простіше апелювати про запровадження мораторію, ніж щодо повної зупинки», - зазначила політик. Вона вважає, що російському президентові Володимиру Путіну треба пред’явити «повний каталог» питань, по яких має бути знайдено рішення: це не лише справа про отруєння опозиціонера Олексія Навального, але й підтримка Кремлем диктаторського режиму в Білорусі, дестабілізація в Україні, Грузії, Сирії, небажання йти на співробітництво з багатьох питань тощо.

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«Можна поставити питання так: мораторій до тих пір, поки речі не будуть врегульовані», - пропонує фон Крамон, але визнає, що не у всіх політиків і країн є таке бажання.

Вона вважає загалом, що набагато більш ефективно було б зовсім зупинити проєкт газопроводу.

Віола фон Крамон переконана, що прийняття 17 вересня понад двома третинами голосів Європарламентом резолюції, в якій підтверджується необхідність зупинки будівництва газогону, робить тиск на уряди країн. Політик впевнена, що ще існують європейські механізми припинення проєкту.

Як повідомлялося, Європейський парламент затвердив резолюцію щодо отруєння Олексія Навального і підтвердив необхідність зупинки будівництва газопроводу «Північний потік 2». За документ проголосували 532 євродепутати, 84 проти, 72 утрималися. Європейський Парламент виступав проти цього проєкту з самого його початку, але це не завадило розпочати його та побудувати на 97%.