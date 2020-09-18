Німецькі депутати не змогли надати поради уряду щодо Nord Stream 2

Питання ставлення уряду ФРН до проєкту "Північний потік-2", яке сьогодні обговорювалося у Бундестазі, відправлене на доопрацювання профільному парламентському комітету.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За доопрацювання комітетом проголосували депутати 4 фракцій з 6 – ХДС/ХСС, СДПН, СвДП та Ліві. Фракції Союз90/Зелені та "Альтернатива для Німеччини", які поставили питання на розгляд, вимагали ухвалення рішення: перші – за відкликання політичної підтримки "Північного потоку-2" і зупинення будівництва, другі – за надання проєкту всілякої підтримки.

Аргументи "Зелених", викладені головою фракції Анналеною Бербок, полягали в тому, що газопровід "розколює ЄС", є фактично схваленням дій Москви, змушує Берлін йти проти партнерів по ЄС, "дестабілізує Україну" тощо.

Решта партій, включаючи блок ХДС/ХСС і соціал-демократів, які входять в урядову коаліцію, говорили про те, що Німеччина потребуватиме газу як перехідного енергоносія після повної відмови країни від атомної енергетики та газу до повного переходу на енергетику відновлювальну, що зупинка проєкту коштуватиме мільярдних компенсацій, грає на руку США, які хочуть продавати свій зріджений газ в Європу.

"Північний потік-2" — проєкт магістрального газогону (дві труби) з Росії в Німеччину через Балтійське море завдовжки 1234 км.