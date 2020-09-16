Моравецький: Відповіддю на отруєння Навального має стати відмова від Nord Stream 2

Про це у Фейсбуці написав глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“Європа повинна сприйняти ситуацію в Білорусі й замах на Олексія Навального як останнє попередження. Єдиним раціональним виходом має бути припинення реалізації проєкту Nord Stream 2”,- написав Моравецький.

Як повідомлялося, з грудня 2019 року не ведуться роботи по будівництву “Північного потоку-2”. На даний момент вже прокладено 94% труб: з 2460-ти кілометрів залишилося ще покласти 150 км, зокрема 120 км – в акваторії Данії і 30 км – в акваторії Німеччини.

Як повідомлялося, Навальний перебуває в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака в лікарню в Омську з ознаками отруєння.

Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи "Новічок". Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю, тому до розслідування справи була підключена Організація із заборони хімічної зброї.