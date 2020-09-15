Зеленський закликав Курца подивитись "під нашим кутом" на Nord Stream 2

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Австрії розглянути питання будівництва газопроводу Nord Stream 2 з погляду енергетичної безпеки, зокрема всієї Європи.

Про це він заявив за підсумками переговорів з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом у Відні, повідомляє пресслужба глави держави.

"При цьому всьому розумію, що є серйозні виклики через Nord Stream 2. Я вважаю, що це в майбутньому буде питання енергетичної безпеки всієї Європи", – зазначив Президент.

Він закликав Австрію врахувати українську позицію під час розгляду цього проєкту.

"Як ще може допомогти Австрія Україні? Хоча б приділити зараз питанню Nord Stream 2 трішки більше уваги. Розумію, що це складно, але подивитись на це питання під нашим кутом", – наголосив глава Української держави.

Водночас, як повідомляє кореспондент Укрінформу, федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц на пресконференції заявив, що Відень на політичному рівні завжди звертає увагу на інтереси України у питаннях, що її стосуються.

Водночас він визнав, що їхні з Зеленським позиції щодо проєкту газопроводу відрізняються.

"Президент України та я маємо різні погляди щодо Nord Stream 2. З нашої точки зору, це - економічний та достатньо позитивний проєкт. Це добре, якщо ми матимемо диверсифікацію та використовуватимемо різні маршрути для постачання енергоносіїв до Європи. Але на політичному рівні ми також постійно звертаємо увагу на інтереси України. Ми цю тему також обговорювали. І я думаю, що це добре – відкрито обговорювати між друзями теми, щодо яких у нас є різні думки", - заявив Курц.

При цьому він запевнив, що різні погляди на Nord Stream 2 не впливають на "позитивні та хороші відносини між Україною та Австрією".

Як повідомлялося, проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Противниками російського газопроводу є також США, Польща і країни Балтії.

Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

На цей час роботи щодо спорудження газогону призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року.

У Москві вже заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року.

Фото: Офіс Президента