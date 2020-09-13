Німеччина має шість варіантів вийти з проєкту Nord Stream 2 - Politico

У Німеччини існує шість варіантів, за допомогою яких вона може відмовитися від проєкту Nord Stream 2.

Їх, як повідомляє Укрінформ, аналізує видання Politico.

Згідно з першим варіантом, уряд ФРН може скасувати діючі дозволи на трубопровод. Але змусити відкликати дозвіл землю Мекленбург-Передня Померанія, яка видала один з них, адже на її території газогін виходить з води, було б "важкою битвою". Складно уряду було б тиснути і на формально незалежне Федеральне морське та гідрографічне агентство, яке видало ще один дозвіл. В обох випадках компанія Nord Stream 2 AG може подати позов проти Німеччини згідно з Договором про Енергетичну хартію, який покликаний захистити такі інвестиції. Збитки від відповідних судових процесів можуть сягати близько 9,5 млрд євро.

Як другий варіант, Берліну пропонується спостерігати, як розвиватиметься судовий процес з неурядовими організаціями, які виступають проти будівництва Nord Stream 2. Зокрема, позов про перегляд дозволу на експлуатацію, виданого гірничим управлінням Штральзунда, подала громадська організація Deutsche Umwelthilfe. Гірничодобувна адміністрація уже відмовилась розглядати його, але Вищий адміністративний суд Грайфсвальда, який веде справу, міг би вирішити інакше.

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Третя можливість - ввести національне обмеження на імпорт російського газу. Закон Німеччини про зовнішню торгівлю та платежі передбачає такі обмеження, "щоб гарантувати основні інтереси безпеки Федеративної Республіки Німеччина або запобігти порушенню мирного співіснування націй". Це законодавство також може бути використане у відповідь на ситуацію з Навальним, але тимчасово, строком на шість місяців. І, скоріше за все, обґрунтування не буде визнано достатнім.

Четвертим варіантом було б дати можливість санкціям США "задушити" проєкт. Заходи Сполучених Штатів уже призвели до того, що швейцарсько-голландська компанія Allseas відкликала своє судно-трубопрокладник. Американські сенатори також мають до кінця року проголосувати за санкції, ціллю яких можуть стати приблизно 120 компаній, які хочуть вести бізнес із Nord Stream 2. Німецькі політики підняли «медіа-бурю» через "посягання на суверенітет Німеччини та ЄС", але може бути політично доцільним "дозволити дядькові Сему зробити важку роботу", пише видання.

Як п’ятий варіант - вимагати санкцій на рівні ЄС. Це, за оцінкою автора статті, найбезпечніший активний варіант. Європейській Раді потрібно було б одноголосно проголосувати за введення санкцій. Раніше саме позиція ФРН на підтримку Nord Stream 2 була головним бар'єром для санкцій подібного роду. Однак тепер, якщо Берлін змінить позицію, його приклад можуть наслідувати й інші держави ЄС, компанії яких беруть участь у проєкті, зокрема німецько-фінська компанія Uniper, німецька Wintershall, австрійська OMV, французька Engie та британсько-голландська Shell, які інвестували в трубопроводи по 950 мільйонів євро. Але санкції на рівні ЄС також повинні бути достатньо обґрунтованими, підкріпленими доказами та вважатись пропорційною відповіддю на ситуацію з Навальним, щоб уникнути відмови в судах ЄС.

Шоста можливість - не дати трубопроводу остаточне "зелене світло". Навіть якщо Німеччина та ЄС не запровадять жодних додаткових заходів, Nord Stream 2 все одно стикається з багатьма проблемами для отримання ліцензії на діяльність. Якщо вдасться завершити будівництво, то все одно треба знайти компанію, яка погодиться ігнорувати санкції США та провести остаточну перевірку. До того ж, "Газпром" повинен, відповідно до Європейської газової доктрини, провести анбандлінг, а оцінювати це буде німецький регулятор. Європейська комісія вже попередила "Газпром", що будь-які кроки, які вважаються "технічними обхідними шляхами", наприклад, передача права власності на трубопровід дочірньому підприємству "Газпрому", не прийматимуться.

Як повідомляв Укрінформ, офіційний Берлін наразі визначається щодо лінії поведінки стосовно РФ у контексті отруєння Олексія Навального, водночас канцлер Ангела Меркель уже не така категорична стосовно ймовірного впливу ситуації з російським політиком на проєкт Nord Stream 2.