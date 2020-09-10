Польський міністр сподівається на зміну ставлення ФРН до “Північного потоку-2”

Дискусія в Німеччині щодо завершення проєкту “Північного потоку-2” є потрібною і треба сподіватися, що у Берліні займуть таку ж позицію, на якій віддавна наполягають Польща й Україна.

Таку думку в коментарі кореспондентові Укрінформу в кулуарах Економічного форуму у польському Карпачі висловив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

“Нікого в Україні, як і Польщі, не треба переконувати, що “Північний потік-2” - це політичний проєкт. Звичайно, що за ним криються також економічні інтереси, але морально, політично, а насправді й економічно, він є неприйнятним”, - зазначив Рау.

Він додав, що зараз газ можна купити на вільному ринку будь-де у світі.

Польський міністр назвав дуже важливою дискусію в німецьких політичних колах щодо майбутнього “Північного потоку-2” з приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

“Ця дискусія в Німеччині є дуже потрібною і я сподіваюся, що це призведе до усвідомлення нашої точки зору – чи то української, чи польської”, - підкреслив Рау.

Як повідомлялося, офіційний Берлін наразі визначається щодо лінії поведінки стосовно РФ у контексті отруєння Олексія Навального. Водночас канцлер ФРН Ангела Меркель уже не така категорична стосовно ймовірного впливу ситуації з російським політиком на проєкт Nord Stream 2.

20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, Навального було терміново госпіталізовано у місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

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Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.