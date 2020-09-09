Конгресмени закликали Трампа розслідувати отруєння Навального

Адміністрації США слід провести власне розслідування отруєння Олексія Навального “Новічком”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у листі глави Комітету з міжнародних відносин Конгресу США Еліота Енгеля та високопоставленого члена Комітету Майкла Маккола, направленого Дональду Трампу.

“Нас глибоко занепокоїла інформація, що провідний російський політичний активіст Олексій Навальний був отруєний 20 серпня 2020 року нервово-паралітичною речовиною “Новічок”. Ми робимо офіційний запит на розслідування виконавчою гілкою того, чи Росія використала хімічну зброю, порушуючи міжнародне право, або застосувала смертельну хімзброю проти власних громадян”, - зазначається у документі.

Автори наголосили, що цей офіційний запит “запускає 60-денний період оцінювання, після якого, у випадку підтвердження інформації про використання хімічної зброї, розпочинається процес накладення санкцій”.

“Ви встановили, що російський уряд стояв за нападом (на Сергія Скрипаля - ред.), порушуючи міжнародне право, що призвело до запровадження санкцій проти Росії. Якщо буде підтверджено, що російський уряд ще раз використав хімічну зброю проти власного громадянина, слід накласти додаткові санкції”, - стверджують конгресмени.

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Енгель та Маккол також закликали “й надалі діяти у координації із нашими союзниками та партнерами, вимагаючи від Росії повної співпраці у детальному міжнародному розслідуванні отруєння Навального, яке проводить Організація із заборони хімічної зброї”. “Організатори цього огидного вчинку повинні понести відповідальність, а президент РФ Володимир Путін має знати, що йому та його посіпакам не дозволять безкарно порушувати міжнародне право”, - підсумували вони.

Нагадаємо: 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, яким він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, політика було терміново госпіталізовано у місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок».